Вырученные средства пойдут на оплату технологических подключений и реализацию инвестиционных программ в областной столице.

Депутаты владимирского горсовета 26 мая во время очередного заседания разрешили «Владимирводоканалу» не перечислять прибыль за 2020 год в городской бюджет.Вырученные средства пойдут на оплату технологических подключений и реализацию инвестиционных программ в областной столице.«В прошлом году из-за коронавируса платежи населения упали на 5%. Также «Владимирводоканал» несет большую социальную нагрузку - ему передали на содержание банный комплекс в микрорайоне Юрьевец», – прокомментировал предложение властей заместитель главы города Сергей Литвинкин.Сейчас МУП прокладывает сети водоснабжения и водоотведения в микрорайонах Оргтруд и Мостострой, на которые и будут потрачены оставшиеся на балансе коммунальщиков средства.Напомним, что по закону предприятие ежегодно должно перечислять 10% от чистой прибыли. В 2020 году она составила почти 75 млн рублей, то есть в казну должны были отдать 7,5 млн рублей.