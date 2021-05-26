Важные для людей объекты получат областную помощь.

На заседании Заксобрания 21 мая депутаты рассмотрели 13 вопросов, в том числе корректировки к бюджету текущего года, и перераспределили около 2 миллиардов рублей.Это, в основном, деньги, которые поступили в бюджет от налога на прибыль.Экономика устояла1,9 млрд рублей депутаты Законодательного Собрания Владимирской области перераспределили, чтобы решить конкретные запросы жителей области. Объекты, которые получат областную помощь, определяли главы муниципалитетов - они направляли письма депутатам, в которых обозначали острые проблемы. В результате благодаря работе комитета по бюджетной и налоговой политике, а также депутатов фракции «Единая Россия», удалось учесть большую часть пожеланий.Председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв пояснил:- Когда в прошлом году планировали доходы в бюджет на этот год, то думали, что в бюджет придёт мало средств, поскольку 2020-й был очень сложным из-за пандемии, в том числе для предприятий. Именно поэтому депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании разработали и приняли пакет мер поддержки для бизнеса. Поддержку оказали и на федеральном уровне. В результате экономика региона не только устояла, но и принесла в бюджет большую прибыль, нежели прогнозировали. И это очень кстати. Вы знаете, сколько обращений приходит к депутатам? Огромное количество! Они касаются качества дорог, здравоохранения, услуг ЖКХ... Вопрос с дорогами удалось частично решить: 1,6 млрд рублей депутаты фракции «Единая Россия» направили на ремонт местных дорог, несмотря на сопротивление КПРФ и ЛДПР. Работы уже начали, и, конечно, жители нашей области отзываются с благодарностью. Более того, мы сейчас совместно с жителями области будем контролировать ход ремонта: в регионе на базе Общественной приёмной работает бесплатная горячая линия. Позвонив по телефону 8-800-200-53-33 в рабочее время, можно сообщить о фактах некачественного ремонта. А мы будем оперативно реагировать.На самое насущное600 млн рублей депутаты направили для решения проблем в сфере здравоохранения. На большую часть этих денег закупят лекарства для льготников и для людей с сахарным диабетом.Более 430 млн рублей направили на образование. На эти деньги будут реконструировать и ремонтировать школы. В том числе 100 млн направят на реконструкцию школы в Лакинске, чтобы решить проблему со второй сменой для учеников начальной школы.Около 350 млн рублей запланировали на сферу ЖКХ. Эти деньги пойдут на модернизацию котельных, чтобы жителям региона было тепло зимой, а также на расселение 2-х собинских «казарм» и другие первоочередные нужды. Деньги также пойдут на культуру, спорт, сельское хозяйство.Кроме того, по результатам рассмотрения поправок в бюджет депутаты приняли постановление, в котором рекомендовали администрации области при очередном внесении изменений в бюджет предусмотреть средства ещё на некоторые важные для наших жителей объекты.Председатель бюджетного комитета Михаил Максюков прокомментировал:- Во многих муниципальных образованиях люди с нетерпением ждут ремонта объектов культуры и ЖКХ, готова проектно-сметная документация. Надеемся, что областная администрация прислушается к нашему мнению.Депутаты фракции «Единая Россия» настаивают на том, чтобы деньги на эти цели выделили. Речь идёт о сумме в 283 млн рублей на ЖКХ и 134 млн - на ремонт 12 муниципальных учреждений культуры.Можно договориться?Депутаты приняли во 2-м чтении закон, регламентирующий некоторые нюансы проведения схода граждан. Отныне для того, чтобы решить частные вопросы небольшой территории, не обязательно будет собираться всем посёлком или микрорайоном. Достаточно договориться между собой только той части жителей, которых затрагивает эта тема.Принятие областного закона «О регулировании отдельных вопросов схода граждан» стало возможным после того, как в федеральном законодательстве появилась норма об использовании так называемых средств самообложения граждан, то есть тех денег, которые жильцы сами собирают на какие-то свои частные нужды. Региональный закон принят в развитие федерального и конкретизирует его. Он описывает механизм принятия решений по локальным вопросам -позволяет делать это исключительно собранием тех граждан, которых касается проблема. Например, люди хотят выкопать колодец. Для этого достаточно договориться жителям одной улицы, которая будет им пользоваться. Можно принять решение внутри одного микрорайона и даже одного подъезда многоквартирного городского дома - все зависит от того, о чём конкретно идёт речь.Смысл закона пояснил один из его авторов депутат Алексей Говырин:- Нужный, очень ожидаемый людьми закон. Он сильно упростит процедуру, устранит лишние бюрократические препоны для реализации инициатив жителей, поддержит их активность, поможет на деле реализовать то самое местное самоуправление, за которое мы так ратуем. Областной закон прописывает как территориальные, так и численные критерии проведения собраний по подобного рода вопросам. Для принятия решения по ним достаточно мнения 10 жителей.Детский омбудсменДепутаты проголосовали за утверждение кандидатуры Юлии Раснянской на должность Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области. Предварительно она прошла согласование в профильном комитете ЗС, а затем - в аппарате федерального Уполномоченного. Раснянская приняла эстафету от Геннадия Прохорычева, чьи полномочия закончились 21 апреля.Голосование депутатов - финальный этап назначения. В начале мая соответствующее решение принял профильный комитет ЗС, а затем его официально одобрили в федеральном аппарате уполномоченного по правам ребенка.Особенностью назначения Юлии Раснянской стало то, что её кандидатура оказалась единственной - от фракции «Единая Россия». Тем не менее, депутаты признали, что безальтернативность в этом случае не повлияла на качество выбора - претендентка оказалась действительно достойной занять столь ответственный пост. Юлия Раснянская возглавляла одно из подразделений аппарата ЗС, зарекомендовала себя активной в общественной работе, в том числе в составе Общественной палаты области. Мать двоих детей, педагог по первому образованию, много проработавшая в государственных и общественных молодёжных структурах, имеющая преподавательский опыт, она хорошо разбирается в вопросах защиты прав детей и семьи.Выступая перед депутатами, Юлия Раснянская обозначила приоритеты своей будущей работы в качестве детского омбудсмена: поддерживать и развивать институт семьи, повышать доступность качественного образования, в том числе дополнительного, улучшать ситуацию в здравоохранении, обеспечивать безопасность детей в самом широком смысле этого понятия.Выбор парламентариев одобрил и Геннадий Прохорычев, успешно проработавший Уполномоченным по правам ребёнка 2 срока. Он считает, что преемница обладает всеми необходимыми профессиональными и человеческими качествами для того, чтобы стать достойным защитником юных жителей нашей области.На заседании Законодательного Собрания Юлия Раснянская принесла присягу и с 27 мая официально приступает к исполнению своих обязанностей.Торжественную часть майской сессии облпарламента дополнило награждение почётными грамотами Заксобрания директора департамента культуры Алисы Бирюковой, главы Меленковского района Виктора Гаврилова и председателя регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Сергея Грязнова.