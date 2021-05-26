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<a href="https://33live.ru/novosti/26-05-2021-detskij-ombudsmen-yuliya-rasnyanskaya-rasskazala-o-svoix-planax-na-novom-postu.html" target="_blank">Детский омбудсмен Юлия Раснянская рассказала о своих планах на новом посту</a> - Сегодня у нас в студии новый уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия