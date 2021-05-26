На площадке ЕР 26 мая обсуждались предложения по дальнейшей поддержке предпринимателей. Инициативы войдут в программу партии на предстоящих выборах в Государственную Думу.

На площадке "ЕР" 26 мая обсуждались предложения по дальнейшей поддержке предпринимателей. Инициативы войдут в программу партии на предстоящих выборах в Государственную Думу.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что из шести тысяч кандидатов на партийных праймериз около трети – предприниматели.На площадке партии представители малого и среднего бизнеса озвучили ряд инициатив. Руководитель крестьянского хозяйства в Башкирии, участник праймериз "ЕР" Яков Кугубаев предложил ускорить принятие закона о нестационарной торговле для фермеров. За счет исключения посредников эта мера позволит снизить цены на продукты, уверен он.Член правления Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов выступил с инициативой создать цифровой паспорт предпринимателя. С его помощью оформить меры поддержки можно будет дистанционно.Прозвучали и предложения по поддержке малодоходных самозанятых с ежемесячным заработком менее трех МРОТ. «Как только они регистрируются, с них снимают надбавки по потере кормильца, по уходу за нетрудоспособными. И люди теряют пять-семь тысяч, а зарабатывают столько же. Таких случаев много», — отметила вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.Другие инициативы касались увеличения минимальной квоты госзакупок у малого бизнеса до 25-30%, упрощения лицензирования. Президент «Опоры России» Александр Калинин предложил заменить первый штраф при проверке бизнеса на предупреждение.Единороссы проанализируют предложения бизнеса и включат их в предвыборную программу. «Наша задача — сделать так, чтобы они не просто были положены на бумагу, а претворились в жизни. И не через пять лет — а постепенно: что-то в этом году, что-то в следующем», — заключил Андрей Турчак.