Недалеко от порта города Момбецу на Хоккайдо столкнулись российское торговое судно Амур и японская рыболовецкая шхуна Дай-хати Хокко-мару, передает телеканал . Известно, что в районе ЧП ..

Недалеко от порта города Момбецу на Хоккайдо столкнулись российское торговое судно "Амур" и японская рыболовецкая шхуна "Дай-хати Хокко-мару", передает телеканал "". Известно, что в районе ЧП был сильный туман, который мог стать причиной произошедшего.Как бы то ни было, японский корабль в результате столкновения перевернулся. Российские моряки достали из воды своих иностранных коллег и незамедлительно обратились в экстренные службы. Тем не менее, трое человек погибли. Причиной их смерти, по предварительным данным, является переохлаждение.Генеральный консул в Саппоро Сергей Марин объяснил, что российские моряки могли не заметить маленький корабль из-за сильного тумана. Впрочем, добавил он, самой шхуны не должно было находиться в этом месте – забираться так далеко от берега ей нельзя.