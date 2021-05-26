Президент Франции Эммануэль Макрон назвал санкционную политику против России неэффективной.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал санкционную политику против России неэффективной.Французский лидер призвал экспертов Европейского союза разработать новые инструменты влияния в ответ на провокации со стороны России. "Не развязывать же вооруженный конфликт", – сказал Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.Слова президента возмутили французских читателей Le Figaro. Так, один из комментаторов заявил, что политик никогда не осмелится озвучить это в глаза своему российскому коллеге Владимире Путину. Он подчеркнул, что Москва не согласится оказаться под контролем.Другой пользователь напомнил, что недавно канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с президентом США Джо Байденом об окончании строительства газопровода "Северный поток -2", а Макрон открыто выступил против этого. "Он "вне игры", он выставляет на посмешище свою страну", – написал читатель.Ранее лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен . Она пояснила, что санкции имеют обратный эффект. По мнению политика, Парижу пора перестать подчиняться дипломатии Евросоюза.В апреле глава Франции сообщил о необходимости определить в отношениях с Россией красные линии, после которых нужно вводить санкции. Одновременно с этим Эммануэль Макрон выступил за открытый и честный диалог с Москвой.