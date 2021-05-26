По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, такой закон надо было принять уже давно.

По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, такой закон надо было принять уже давно.Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций участвовать в выборах. Согласно документу, руководители таких сообществ не смогут избираться в течение пяти лет после решения суда о ликвидации или запрете деятельности, а участники и работники – в течение трех лет.Причастными к деятельности экстремистских или террористических организаций будут считаться те, кто высказывается (в том числе и в интернете) в поддержку таких сообществ или их мероприятий, перечисляет им деньги или предоставляет имущественную, организационно-методическую или консультативную помощи. Причастность должна будет устанавливаться решением суда.При этом закон не распространяется на выборы, назначенные до его вступления в силу, на тех, кто помогал таким организациям тогда, когда их деятельность не считалась экстремистской; кто не мог знать о том, что организация ведет экстремистскую деятельность, и чья помощь таким сообществам не была связана с экстремизмом."Мы сейчас будем голосовать по закону, который во всем мире, в общем‑то, уже принят", – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения законопроекта.Напомним, ранее "Дни.ру" , что Госдума рассмотрит поправки "Единой России" о бесплатном подключении граждан к газу. Документ планируют принять до конца весенней сессии.