Россия разместила на авиабазе Хмеймим три бомбардировщика Ту-22М3, в очередной раз доказав свой статус великой державы. Нетрудно догадаться, что это событие не прошло незамеченным у зарубежных военных экспертов.

Россия разместила на авиабазе Хмеймим три бомбардировщика Ту-22М3, в очередной раз доказав свой статус великой державы. Нетрудно догадаться, что это событие не прошло незамеченным у зарубежных военных экспертов.Самолет Ту-22М3, получивший в НАТО кодовое название Backfire, представляет собой сверхзвуковой двухмоторный бомбардировщик дальнего действия, способный нести ядерное оружие и имеющий дальность полета более 5000 километров. Новость о появлении трех таких машин на авиабазе Хмеймим для выполнения пускай и учебных задач является довольно значимым событием.Бомбардировщики приземлились в Хмеймиме, воспользовавшись дополнительной расширенной взлетно-посадочной полосой на базе, которая недавно была обновлена и оснащена дополнительным оборудованием. Таким образом, российская база в Сирии теперь более приспособлена для поддержки операций Ту-22М3 и других российских бомбардировщиков, включая Ту-95МС и Ту-160, а также для размещения тяжелых транспортных самолетов.После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства Средиземного моря бомбардировщики дальней авиации вернутся на аэродромы постоянного базирования в России. Однако, для зарубежных аналитиков очевидно, что размещение даже «горстки бомбардировщиков» в Хмеймиме дает России значительную способность проецировать силу во всем регионе, а не только в Сирии, где эти самолеты уже использовались в ходе операций против террористов.По мнению издания The Drive, появление в Хмеймиме бомбардировщиков ВКС РФ говорит о расширении влияния России в регионе и предполагает возвращение к тем миссиям, которые советские бомбардировщики выполняли во время холодной войны.Судя по дальности полета без дозаправки и типичному вооружению Ту-22М3 в зону досягаемости бомбардировщиков входит не только Ближний Восток и Северная Африка, но и вероятные цели в Черном море. Как отмечают зарубежные аналитики, Россия таким образом подтверждает свой статус великой державы, стремясь расширить географию своих интересов. В этой связи эксперты вспоминают и планы по созданию пункта материально-технического оснащения ВМФ РФ в Судане на востоке африканского континента.Появление российских бомбардировщиков на базе в Сирии предоставляет России дополнительные возможности сдерживания надводных кораблейНАТО в регионе, которые также могут быть использованы в отношении портов, авиабаз и военной инфраструктуры стран-участников альянса.Во время холодной войны примерно половина флота Ту-22М3 была передана советской военно-морской авиации, но с 2011 года все имевшиеся на вооружении самолеты стали использоваться российскими ВКС. Аналитики справедливо полагают, что учебные задачи в Средиземном море говорят о том, что ВКС сейчас работают над восстановлением хотя бы части потенциала времен холодной войны.«Последняя миссия Backfire является продолжением принятой Москвой схемы размещения бомбардировщиков дальнего действия на аэродромах за пределами России, ранее использовавшейся в Венесуэле и Южной Африке, хотя и на краткосрочной основе. Этот шаг является важным событием для России в геополитическом плане», — пишет эксперт Томас Ньюдик.Россия показывает, что снова готова использовать авиацию дальнего действия не только со своей территории, но и с «сирийского плацдарма», а в перспективе такая возможность появится и в Судане. С ростом числа российских баз за рубежом, будет увеличиваться и количество средств сдерживания НАТО, что позволит нашей стране оставаться великой державой и, если не навязывать свои условия другим государствам, то уж точно вести самостоятельную политику на международной арене.