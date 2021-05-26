Приказом УМВД России по Владимирской области на должность назначен подполковник полиции Дмитрий Герасимов.

Заместитель начальника УМВД России по Владимирской области – начальник полиции полковник полиции Александр Арапов представил личному составу нового начальника ОМВД России по Судогодскому району подполковника полиции Дмитрия Герасимова.На мероприятии присутствовали руководство и личный состав отдела, представители органов местного самоуправления и правоохранительных органов района.Заместитель начальника УМВД России по Владимирской области вручил вновь назначенному руководителю служебное удостоверение и пожелал успехов в оперативно-служебной деятельности и обеспечении правопорядка.Справочно:Герасимов Дмитрий Сергеевич родился 26 марта 1983 года. В 2007 году окончил Владимирский юридический институт ФСИН России. На службу в органы внутренних дел поступил в 2007 году, начав трудовую деятельность в УВД по г. Владимиру в должности оперуполномоченного.24.05.2021 г. приказом УМВД России по Владимирской области назначен на должность начальника ОМВД России по Судогодскому району.