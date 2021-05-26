Александр Лукашенко предупредил врагов Белоруссии о страшных последствиях нападок на республику.

Александр Лукашенко предупредил врагов Белоруссии о страшных последствиях нападок на республику.ПрезидентБелоруссии считает, что если в стране "что-то вспыхнет", то может начаться третья мировая война. Он напомнил, что государство располагается в центре Европы, где опасно начинать конфликты.Политик предостерег недоброжелателей Белоруссии от резких скоропалительных действий. Кроме того, Александр Лукашенко предупредил тех, кто "демонизирует" республику о том, что Белоруссия на нападки ответит адекватно.Объяснил он и истинную цель своих злопыхателей. Глава Белоруссии является для них экспериментальной площадкой для броска наВосток. А далее, уверен Александр Лукашенко, недруги возьмутся за Россию.Политик констатировал, что впереди При этом он пообещал, что на любые провокации страна будет жестко реагировать, поскольку Запад не оставляет республике иного выбора.Напомним, недавно Александр Лукашенко сказал,что враги страны поменяли свои методыатаки на государство. Он считает, недоброжелатели перешли от организации протестов и бунтов к "этапуудушения". Он добавил, что эти люди перешли все границы.