Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил о порядочном поступке главы России Владимира Путина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил о порядочном поступке главы России Владимира Путина.В среду, 26 мая, белорусский президент встретился с членами Конституционной комиссии, представителями органов госуправления и парламентариями. В ходе совещания Александр Лукашенко рассказал о недавней телефонной беседе с Владимиром Путиным.Глава Белоруссии отметил, что коллега принес ему извинения за то, что обсуждал с американским лидером Джо Байденом ситуацию в республике без разрешения. Лукашенко поблагодарил Путина и добавил, что теперь президент Соединенных Штатов будет точно знать, где расположена его страна.Президент Белоруссии также предложил Путину и Байдену приехать в Минск, чтобы обсудить проблемы в республике. Лукашенко заверил, что достойно встретит политиков. "Выслушаю даже все гадости, которые Джен Псаки (пресс-секретарь Белого дома – Прим.ред.) ему напишет", – сказал он.Напомним, состоится 16 июня в Швейцарии. Президенты поговорят о двусторонних отношениях, проблемах стратегической стабильности, урегулировании конфликтов в регионах и борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.Политолог Павел Шариков назвал предстоящие переговоры лидеров двух стран историческими. Подробнее о позиции эксперта –