Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал данные о минировании самолет Ryanair.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал данные о минировании самолет Ryanair.Белорусский политик отметил, что сообщение о взрывном устройстве на борту лайнера поступило из Швейцарии. Александр Лукашенко заверил, что, защищая людей, действовал по закону, по всем международным правилам.Материал дополняется.