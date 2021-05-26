Салатовая линия столичной подземки протянется до поселка Северный.

Салатовая линия столичной подземки протянется до поселка Северный.Метро Москвы развивается очень быстро. За последние 10 лет карта столичной подземки выросла почти вдвое. Новые станции решают проблему транспортной доступности в отдаленных районах города, а также разгружают линии метрополитена.Так, в 2023 году планируют запустить участок Люблинско-Дмитровской линии (ЛДЛ) метро до поселка Северный. Появятся станции "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" (с переходом на железнодорожную станцию) и "Физтех". Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что сейчас на этом участке салатовой ветки продолжается проходка перегонных тоннелей и возведение конструкций станций.Напомним, строительство участка Люблинско-Дмитровской линииметро от станции "Селигерская" до "Физтеха" началось в 2019 году. Москвичи поддержали проект во время голосования на портале "Активный гражданин".Новый участок салатовой ветки подземки улучшит транспортное обслуживание сразу четырех районах: Дмитровский, Восточное Дегугино, Лианозово и Северный. Жители сэкономят на поездках до 20 минут в день. Предполагается, что этим участком линии будут пользоваться 60 тысяч пассажиров в сутки.Однако главным проектом столичного метростроения остается Большая кольцевая линия (БКЛ). В городе продолжается ее активное строительство. Например, сейчас на станции "Марьина Роща", глубина которой составляет 70 метров, монтируют пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию.В городе успешно реализуется программа "Мой район", запущенная несколько лет назад. Благодаря ей в столице появляются новые объекты социальной инфраструктуры: не только станции метро и остановки наземного транспорта, но и детские сады, школы, спортивные комплексы, парки, скверы, ярмарки, рынки и многое другое.Например, ранее "Дни.ру" подробно о строительстве спорткомплекса с центром гимнастики и ледовой ареной в столичном районе Покровское-Стрешнево. Объект, расположенный на Летной улице, уже сдали в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор.