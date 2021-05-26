За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1180 летальных исходов.

За сутки во Владимирской области от коронавируса умерли ещё три пациента. Об этом 26 мая сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1180 летальных исходов.Также 30 986 пациентов с Covid-19 оправились от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 49 человек.По состоянию на 26 мая в больницах региона развернуто 738 коек для пациентов с опасной инфекцией - 74,5% из них занято, свободны – 188 мест.Напомним, что за минувшие сутки медики в области ещё 50 случаев ковида.