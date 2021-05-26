Бывший глава МИД Украины Павел Климкин остался недоволен реакцией Евросоюза на инцидент с самолетом в Белоруссии.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин остался недоволен реакцией Евросоюза на инцидент с самолетом в Белоруссии.По мнению дипломата, лидеры европейских стран должны были запретить весь транзит через Белоруссию, в том числе российский. "Или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз", – отметил Павел Климкин. Он подчеркнул, что такие меры станут достойным ответом главе республики Александру Лукашенко.Примечательно, что Климкин не уточнил, какое отношение имеет к случившемуся Россия. Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что рассмотрит возможность введения санкций против трубопроводов "Северный поток – 2" и "Ямал – Европа" после экстренной посадки лайнера Ryanair.Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления о причастности России к инцидент в Белоруссии. Он рассказал, что у некоторых иностранных политиков есть навязчивая идея обвинить Москву во всех грехах. "Русофобская одержимость", – .23 мая летевший в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Информация о взрывном устройстве позднее не подтвердилась. На борту находился один из основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали в аэропорту.Сейчас журналист находится в СИЗО-1. Оттуда он записал видео, в котором поведал о своем состоянии. Эксперт по лжи внимательно посмотрел ролик и .