Кредит был одобрен, и мужчина получил денежные средства в размере 7,5 млн рублей. Однако в дальнейшем платежи по погашению кредита и уплаты процентов гражданином не производились...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств банка путем мошенничества.Установлено, что злоумышленник обратился в отделение банка, расположенное в Лубянском проезде, с целью заключения кредитного договора. Кредит был одобрен, и мужчина получил денежные средства в размере 7,5 млн рублей. Однако в дальнейшем платежи по погашению кредита и уплаты процентов гражданином не производились. Также выяснилось, что предоставленные документы, подтверждающие его доход, были поддельными.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Краснодарском крае. Им оказался 34-летний приезжий мужчина. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60