Злоумышленник нашел на улице кошелек, в котором находились банковские карты и денежные средства потерпевшей. Мужчина присвоил купюры, а также снял деньги с банковских карт...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали подозреваемого в краже денежных средств у пожилой женщины.В дежурную часть МО МВД России «Московский» г. Москвы поступило сообщение от 79-летней местной жительницы. Заявительница рассказала, что потеряла кошелек, в котором находились деньги и две банковские карты. Вскоре пенсионерка увидела смс-оповещение мобильного банка о том, что с ее счета сняты денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила более 74 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории города Московский задержали мужчину. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель.Установлено, что злоумышленник нашел на улице кошелек, в котором находились банковские карты и денежные средства потерпевшей. Мужчина присвоил купюры, а также снял деньги с банковских карт, воспользовавшись тем, что пенсионерка хранила в бумажнике записку с персональным идентификационным номером.По данному факту следствием МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (926) 941-46-57