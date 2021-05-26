В Лакинске два дня подряд бродит одинокая лошадь. Очевидцы выложили видео в соцсетях. Животное потерялось, пишут горожане. Судя по картинке, кобыла изрядно устала от путешествия. Специалисты

В Лакинске два дня подряд бродит одинокая лошадь. Очевидцы выложили видео в соцсетях. Животное потерялось, пишут горожане. Судя по картинке, кобыла изрядно устала от путешествия. Специалисты отдела природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника отметили, что “потеряшка” в возрасте. Денис Дуденков, зав. отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Животное вроде здорово. Но пожилое, как мне показалось. И в линьке она. Она