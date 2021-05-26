Он не отстранён от занимаемой должности.

В связи с в отношении вице-губернатора Романа Годунина 26 мая в 11:30 в администрации Владимирской области состоялся брифинг директора департамента безопасности Вадима Горожанинова.Губернатору стало известно об обыске в кабинете чиновника вчера, сразу после того как в АВО пришли следователи Следственного комитета.Как сообщил Вадим Горожанинов, Роман Годунин не отстранён от должности. Глава региона сам примет кадровое решение на основании информации, которую доложит департамент безопасности. В отношении госслужащего проводится внутренняя служебная проверка. Владимир Сипягин поставил департаменту безопасности задачу сотрудничать со следствием.«Позиция губернатора по вопросам нарушения законодательства со стороны подчинённых весьма жёсткая. Ни одну бумагу, которая легла ему на стол от департамента безопасности он не завернул, но подчеркну, что окончательное управленческое решение за главой региона», - пояснил Вадим Горожанинов.Известно, что сегодня Роман Годунин вышел на работу. Ведомственная проверка в отошении замглавы региона закончится в июне.Вадим Горожанинов посчитал, что некорректно комментировать ход следсвия, поэтому вопросы, касающиеся тонкостей уголовного дела, посоветовал задать сотрудникам СУ СК по Владимирской области.Замгубернатора подозревают в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции на торгах. Речь идёт о госконтракте на два миллиарда рублей, то есть о строительстве Рпенского проезда.Как сообщили в Следкоме, путём угроз и уговоров он склонил потенциальных подрядчиков к картельному сговору.Напомним, что вечером 25 мая политсовет ЕР членство Романа Годунина в партии до решения суда.