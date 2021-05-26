Написание качественных текстов не только с грамматической и стилистической составляющих, но прекрасно читаемых поисковой машиной – задача не самая тривиальная. Это абсолютно творческая работа.
В одном тексте необходимо соединить читабельность, легкость подачи материала, побуждение к действию, и все это приправляется некоторыми SEO-словами, которые должны быть понятны поисковику, но не нарушить человеческую семантику текста.
Все вышеперечисленное и есть работа копирайтера. Копирайтинг, в свою очередь, является самым распространенным видом фриланса, используемым во всем мире.
В случаях, когда требуется написать качественный контент для иностранной компании, или англоязычную версию сайта российской компании, лучше, чтобы переводчик или редактор были носителями языка, на который производится переложение русской версии текста. Иной раз целесообразнее написать новый текст на языке оригинала. Так возможно будет проще донести основную цель продажи и соответствовать по LSI-фразам, чем переводить и перекладывать уже имеющийся текст.
Качественный копирайтинг для сайта
предполагает изучение источников информации, чем больше источников – тем лучше, а написанный текст понятен поисковику и при этом легко воспринимаем широким кругом читателей. Но если читают на иностранном языке, то и текст обязан отвечать правилам грамматики и диалектическим особенностям восприятия той читательской аудитории, для которой он пишется. Это, не считаясь с секретами передачи уникальной структуры, делающей текст непохожим на все остальные.
Стоимость такого копирайтинга, соответственно, дороже. Потому что это не просто банальный рерайт, а еще и качественный перевод, и редактура.
Даже если все хорошо будет написано и отредактировано, риск неприятия текста иностранной аудиторией остается. Привлечение проверенного копирайтера-иностранца помогает избежать такого негативного результата.
Привлечение копирайтера – носителя иностранного языка осуществляется при обращении на специализированную биржу, либо по знакомству журналиста-филолога, который стажировался на требуемом для текста языке в соответствующей стране, либо билингва, проживающего в нашей стране. Последний случай крайне редкий, но все более и более, в связи с взаимным проникновением культур и деловых связей между народами друг в друга, вполне вероятный.
Таких многоязычных знатоков стали называть лингволансерами (соединение «лингвист» и «фрилансер»). Если в команде есть такой специалист – это бесспорно важная составляющая часть успешной деятельности по продвижению контента на зарубежных площадках. Так как лингволансер не привязан в работе к месту прописки компаниии, не нуждается в транспортных перемещениях для ознакомления с ТЗ. Такой работник может вести даже несколько проектов из любой точки мира при соблюдении всего двух условий:
Он находится в зоне покрытия интернет сети;
Он в совершенстве владеет языком исполнения заказа.
Итак, сформулируем основные тезисы для правильной организации работы с копирайтерами на западе:
1. Сформулировать качественное техническое задание для текста на русском языке;
2. Написать текст и произвести его SEO оптимизацию на иностранном языке в сотрудничестве с зарубежным партнером - копирайтером,
Либо
3. Составить SEO текст на русском языке, затем перевести и отредактировать с помощью редактора - носителя языка или билингва – лингволансера.
Эффективный контент получается, когда в нем присутствуют следующие составляющие: качественная SEO, четкая структура, легкость восприятия и подачи материала. При этом отсутствуют такие: излишняя эмоциональность, очевидность переводного материала, оторванность от реальности.