Пермские полицейские раскрыли убийство, несмотря на то, что у них был выходной день. Правоохранители Павел Гилишев и его двоюродный брат Александр Прокопенко отдыхали в деревне у ..

Пермские полицейские раскрыли убийство, несмотря на то, что у них был выходной день. Правоохранители Павел Гилишев и его двоюродный брат Александр Прокопенко отдыхали в деревне у родственников, когда узнали о преступлении.Им стало известно, что на днях в двоих местных жителей выстрелили из ружья, после чего один из них скончался. Стражи порядка подключились к розыску злоумышленников и нашли машину, на которой, по словам очевидцев, передвигались преступники. След привёл их на территорию турбазы, которую они обследовали под видом туристов и обнаружили одного из убийц. Он оказал полицейским сопротивление, но был задержан. Второго подозреваемого поймали на следующий день, сообщает