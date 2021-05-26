Российская военно-историческая драма Подольские курсанты получила премию престижного американского кинофестиваля GI Film Festival. Он проходил в Сан-Диего, штат Калифорния. Картина завоевала ..

Российская военно-историческая драма "Подольские курсанты" получила премию престижного американского кинофестиваля GI Film Festival. Он проходил в Сан-Диего, штат Калифорния.Картина завоевала первое место в номинации "Лучший международный фильм". При этом "Курсанты" стали первым российским фильмом в программе фестивальных кинопоказов, сообщает "".