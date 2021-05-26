Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.Накануне на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Евросоюза Эммануэль Макрон заявил, что санкции против России больше не являются эффективными. Французский лидер отметил, что к июню будет подготовлен доклад по отношениям европейских стран с Москвой.По словам Вячеслава Володина, лидеры стран Евросоюза признали свою неправоту. Мол, они стал понимать, что так нельзя строить международные отношения. Вместе с тем беспрецедентное санкционное давление заставило Россию мобилизоваться и надеяться только на себя, отметил спикер Госдумы.Политик также напомнил, что РФ пережила экономическую блокаду, обвинения во всех немыслимых грехах, прошла путь от решения вопросов импортозамещения, создания свой платежной системы до разработки первой в мире вакцины от коронавируса."Россия за эти семь лет стала более сильным и независимым государством", – написал председатель Госдумы в своем телеграм-канале.Вячеслав Володин отметил роль президента России. По словам спикера ГД, в непростой ситуации Владимир Путин остается главным преимуществом страны. "Ему удалось сплотить общество, преодолеть вызовы, сделать все для того, чтобы страна выстояла и развивалась", – считает политик.