Только после старта навигации, за прошедшую неделю было составлено 14 протоколов.

С начала 2021 года инспекторы ГИМС во Владимирской области составили 152 протокола об административных правонарушениях на водителей маломерных судов. Об этом рассказала временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы регионального МЧС Светлана Барашкова.Вместе с полицейскими и местными чиновниками сотрудники госинспекции проводят на водоёмах регулярные рейды по выявлению нарушителей. Только после старта навигации, за прошедшую неделю было составлено 14 протоколов.Чаще всего владимирцы пренебрегают правилами безопасности пассажиров – не одевают на них спасательные жилеты. Штраф в таком случае может составлять от 300 до 1000 рублей.Также любители речных прогулок нередко заплывают на фарватер, который предназначен для крупных судов. Здесь санкции достигают 10 тысяч рублей, вплоть до лишения прав на управление.Напомним, что во Владимирской области период навигации моторных лодок и яхт продлится с мая до ноября.