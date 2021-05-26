В 2021 году на территории ВДНХ откроются 15 культурных и развлекательных объектов, рассказал на встрече с жителями северо-востока Москвы мэр Сергей Собянин. Видеозапись опубликована в блоге градоначальника.

В 2021 году на территории ВДНХ откроются 15 культурных и развлекательных объектов, рассказал на встрече с жителями северо-востока Москвы мэр Сергей Собянин. Видеозапись опубликована в градоначальника.Собянин рассказал, что около десяти лет назад территорию ВДНХ планировалось застроить жильем и торговыми центрами. В 2014 году выставка находилась в удручающем состоянии, констатировал мэр.Градоначальник вспомнил о своем посещении павильона "Космос". В главном зале торговали рассадой, на этом фоне висел портрет первого космонавта планеты Юрия Гагарина, рассказал Собянин."И так во всех павильонах. Например, в два ряда ларьки, сделаны какие-то металлические перекрытия, и везде китайский ширпотреб», — поделился мэр.Собянин отметил, что изначально здания построили для временного проведения выставок, но затем они стали памятниками культуры. На ВДНХ плотность таких объектов самая большая в мире, добавил градоначальник.Реставрировать памятники ВДНХ было сложно, признался мэр. Постройки восстанавливаются уже на протяжении пяти лет. Осталось привести в порядок около десяти таких объектов, уточнил глава города.По его словам, в 2021 году на территории выставки откроют порядка 15 новых культурных и развлекательных объектов. Там будут выставочные залы, музеи, аттракционы, заведения общепита."А ведь еще 10 лет назад всерьез обсуждались планы ликвидации выставки и застройки большей части ее территории. Слава Богу, удалось этого не допустить", – написал мэр в своем личном блоге.