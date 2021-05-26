Злоумышленник нанес своему 57-летнему оппоненту несколько ударов рубящим предметом, от чего тот скончался...

Оперативники УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Покровское-Стрешнево задержали ранее судимого 27-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве гражданина.Поздним вечером в службу «02» обратилась жительница столицы. По ее словам, вернувшись домой, она обнаружила на полу в одной из комнат тело своего родственника с множественными ранениями.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Химкинском бульваре. Им оказался сожитель заявительницы.Установлено, что между злоумышленником и хозяином квартиры во время распития спиртных напитков возник конфликт. Молодой мужчина нанес своему 57-летнему оппоненту несколько ударов рубящим предметом. От полученных ран гражданин скончался.В настоящее время следственными органами принято процессуальное решение.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56