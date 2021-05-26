Северо-Восточная хорда снизит транспортную нагрузку на центр города, Третье транспортное кольцо и МКАД.

Северо-Восточная хорда снизит транспортную нагрузку на центр города, Третье транспортное кольцо и МКАД.Северно-Восточная хорда (СВХ) является одним из ключевых проектов дорожной инфраструктуры Москвы. Бессветофорная магистраль свяжет север, восток и юго-восток столицы. Участки, которые уже открыли для автомобилистов, бесспорно преобразили близлежащие районы.Например, на севере водителям больше нужно выезжать на кольцевую автодорогу для поездок между районами Ховрино, Головинский и Западное Дегунино. Новая дорога снизила нагрузку на Большую академическую улицу, Дмитровское и Коровинское шоссе, а также улучшило ситуацию в соседних регионах.Однако водители все еще пользуются неширокими улицами Метрогородка, Ростокина, Преображенского, Богородского и других районов, чтобы проехать к ВДНХ, проспекту Мира, Ярославскому, Алтуфьевскому и Дмитровскому шоссе. Это доставляет неудобства.Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что 2021 году построят участок от Открытого до Ярославского шоссе, а в 2022-м работы по созданию СВХ длиной около 35 километров завершатся полностью. Руководитель Стройкомплекса также отметил, что оставшиеся участки хорды являются самыми сложными с точки зрения проектирования и строительства.Трасса пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы.Напомним, в Москве также Юго-Восточная хорда (ЮВХ). Она пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединит крупные магистрали и улучшит транспортную доступность более 20 районов с населением около двух миллионов человек – Печатники, Текстильщики, Северное и Южное Бутово, Марьино и других.Общая протяженность Юго-Восточной хорды составит 28 километров. Будет построено 55 искусственных сооружений протяженностью 22 километра и 11 пешеходных переходов. С учетом съездов и других объектов благодаря ЮВХ в столице появится около 100 километров новых дорог. Хорду планируется построить до конца 2023 года.