26.05.2021

2021-05-26 11:25:05

В Александрове прапорщик вневедомственной охраны получил условный срок за избиение мужчины

Александровским городским судом сотрудник вневедомственной охраны осужден за превышение должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев.



По информации пресс-службы областного суда, 20 апреля прошлого года командир отделения ОВО по Александровскому району прапорщик Кочетов совместно с водителем в ходе исполнения должностных обязанностей проследовали к магазину, где у входа был обнаружен мужчина, на которого очевидцы указали, как на лицо, совершившее административное правонарушение.



Для доставления предполагаемого нарушителя в отдел полиции для составления административного материала Кочетов предложил ему проследовать с ним в служебный автомобиль, на что тот ответил отказом. Тогда прапорщик применил прием борьбы и броска. В результате мужчина упал на крыльцо магазина. Затем, демонстрируя своё превосходство как представителя власти, Кочетов нанес потерпевшему удар рукой в лицо, в область головы сверху и в область грудной клетки.