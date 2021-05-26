Фонтан запущен, и обновлённый сквер радует жителей и гостей города.

В городе Александров Владимирской области завершилась реновация сквера.Как сообщили в пресс-службе Белого дома, работы стартовали в 2020 году и проводились в два этапа. Первый включал в себя демонтаж и вертикальную планировку территории. Рабочие вырубили старую растительность, уложили дорожки из тротуарной плитки и газон, обустроили лестничные марши и наружное освещение.На втором этапе подрядчик установил малые архитектурные формы. Общественное пространство украсили входная группа и два арт-объекта − сердце и символичная буква «А», а также скамейки и фонтан.«Фонтан запущен, и обновлённый сквер радует жителей и гостей города», - резюмировали в обладминистрации.