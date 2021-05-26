Погибших и пострадавших нет.

В 02:10 26 мая в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в продуктовом магазине в посёлке Майский Александровского района.На момент прибытия подразделений из окна магазина шёл дым. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в помещение и потушили огонь на площади 15 квадратных метров. В результате происшествия пострадала внутренняя отделка.Как уточнили в пресс-службе МЧС, погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали 4 единицы техники, а также 13 человек личного состава.Дознаватели МЧС России выясняют причину возгорания.