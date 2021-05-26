В связи с возбуждением уголовного дела в отношении заместителя губернатора Романа Годунина 26 мая в 11:30 в администрации Владимирской области начался брифинг директора департамента ..

В связи с возбуждением уголовного дела в отношении заместителя губернатора Романа Годунина 26 мая в 11:30 в администрации Владимирской области начался брифинг директора департамента безопасности Вадима Горожанинова.В ближайшее время в новости появится официальная позиция Белого дома, информация, которую доведёт руководитель профильного ведомства, а также подробности возможных кадровых решений.Новость дополняется.