Сообщается, что 96% проживающих в домах престарелых Москвы не имели противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

Сообщается, что 96% проживающих в домах престарелых Москвы не имели противопоказаний к вакцинации от коронавируса.Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что проживающим в столичных домах престарелых во время новогодних праздников предложили привиться от COVID-19. Большая часть из них получила второй компонент препарата уже к февралю.Так, из 15 тысяч человек, которые живут в московских домах престарелых, привились от коронавируса около 80%. Сотрудники учреждений также приняли участие в вакцинации, поскольку понимают всю ответственность не только за свое здоровье, но и за состояние подопечных.По словам Раковой, к апрелю 2021 года в домах престарелых сформировался стойкий иммунитет к коронавирусу. Теперь проживающие могут вести более активный образ жизни: принимать гостей и выходить за пределы пансионата. Сотрудники перешли к обычному рабочему графику."После завершения вакцинации от COVID-19 мы не фиксируем заболеваемости в домах престарелых", – сообщила вице-мэр.Графики посещений опубликованы на сайтах домов престарелых. Гостям не стоит забывать, что в учреждениях все еще необходимо соблюдать меры безопасности. Также сотрудники продолжают пристально наблюдать за состоянием проживающих: каждый день измеряют температуру тела, уровень кислорода в крови и проводят обходы.