Ребёнку поставили диагноз «билиарная атрезия».

В Гусь-Хрустальном районе 11-летнюю девочку-инвалида не обеспечили жизненно-необходимым лекарством.Ребёнку поставили диагноз «билиарная атрезия».По результатам обследования в Российским национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И.Пирогова, девочке выписали лекарство - «Урсофальк».Родители ребенка принесли рецепт на препарат в аптеку ещё 23 марта, но получить бесплатные медикаменты так и не удалось.За защитой прав на льготные лекарства семья обратилась в прокуратуру. Ведомство заставило департамент здравоохранения выдать девочке необходимый препарат в полном объёме.