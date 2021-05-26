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<a href="https://33live.ru/novosti/26-05-2021-v-kontejnere-na-zavode-v-moskve-nashli-trup.html" target="_blank">В контейнере на заводе в Москве нашли труп</a> - В контейнере на территории одного из заводов в Москве было обнаружено тело девушки. Пред смертью она позвонила матери и рассказала, где можно будет обнаружить ее тело. Рядом с трупом нашли ..