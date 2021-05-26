Мужчину уже штрафовали за неуплату алиментов по административной статье, а после завели и уголовное дело. Как установил суд, 50-летний безработный житель Коврова больше года не платил

Мужчину уже штрафовали за неуплату алиментов по административной статье, а после завели и уголовное дело. Как установил суд, 50-летний безработный житель Коврова больше года не платил алименты, при этом его уже ранее привлекали за это к административной ответственности. Уважительных причин для неуплаты у него не было. В итоге его несовершеннолетний ребенок недополучил около 350 тысяч