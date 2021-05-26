Напомним, что 19 ноября в результате спецоперации по задержанию злоумышленника ребёнок был освобождён из почти двухмесячного плена.

В Коврове суд продлил срок содержания под стражей жителю деревни Макариха 26-летнему , подозреваемому в похищении семилетнего школьника из горок Савелия Р.Напомним, что 19 ноября в результате спецоперации по задержанию злоумышленника ребёнок был освобождён из почти .С 28 сентября на протяжении более чем полутора месяцев во Владимирской области искали силовики, волонтёры, сотрудники областной и местной администраций.В общей сложности, с учётом новых двух месяцев, мужчина проведёт в СИЗО около девяти месяцев.