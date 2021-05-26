Кремль отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об инциденте с посадкой самолета Ryanair.

Кремль отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об инциденте с посадкой самолета Ryanair.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что нет никаких оснований не доверять белорусской стороне. По его словам, власти республики руководствовались в своих действиях правилами на случай угрозы. "Насколько мы понимаем, они не сажали самолет по собственной инициативе", – сказал он.Официальный представитель Кремля обратил внимание, что европейские страны не спешат детально разобраться в случившемся. Вместо этого западные политики предпочитают "рубить с плеча", обвиняя Лукашенко в захвате самолета, уточнил Песков во время разговора с журналистами.В среду, 26 мая, белорусский президент провел совещание с парламентариями. Во время заседания он коснулся инцидента с посадкой самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Лукашенко заверил, что хотел защитить пассажиров и .Глава государства добавил, что экипаж лайнера советовался с компанией Ryanair и аэропортом прилета, и в итоге решил приземлиться в столице Белоруссии. Александр Лукашенко также обвинил западные СМИ в том, что они "как под копирку" стали писать обвинительные статьи в адрес Минска.Помимо этого, президент высказался о недоброжелателях Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что от организации бунта злоумышленники .