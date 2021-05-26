Злоумышленники, представляясь сотрудниками газоснабжающей организации, путем обмана и злоупотреблением доверием проникали в квартиры пожилых граждан под предлогом проверки газового оборудования...

«Следствием СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении участников преступного сообщества, созданного в целях хищения денежных средств пенсионеров.Как сообщалось ранее, злоумышленники, представляясь сотрудниками газоснабжающей организации, путем обмана и злоупотреблением доверием проникали в квартиры пожилых граждан под предлогом проверки газового оборудования. В ходе осмотра сообщали о необходимости установки датчиков загазованности и предлагали их приобрести. Получив оплату, фигуранты скрывались.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны.В рамках ранее возбужденных уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в офисном помещении, а также по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты печати, удостоверения сотрудников газовой службы, финансовая документация и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.Следствием СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".Расследование остальных эпизодов деятельности преступного сообщества продолжается», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56