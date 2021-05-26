В результате проведенного мероприятия пресечено 45 административных правонарушений, возбуждено 35 уголовных дел...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве в ходе оперативно-профилактического мероприятия выявлены факты изготовления и оборота контрафактной, фальсифицированной и незаконно ввезенной на территорию Российской Федерации продукции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Проверки проводились на объектах торговли столицы. Из незаконного оборота изъято свыше восьми тысяч дисков с программным обеспечением, порядка 18 (восемнадцати) тысяч образцов продукции легкой промышленности (одежда, обувь и другие аксессуары), около 2,5 (двух с половиной тысяч) тысячи товаров автомобильной промышленности (автомасла, автозапчасти, автомобильные лампы и т.д.), более 200 (двухсот) картриджей, свыше 4,5 тысяч табачных изделий.Так, например, оперативники выявили факт незаконного использования товарного знака одного из крупнейших автоконцернов, нанесенного на автозапчасти. Ущерб правообладателю превышает 1,3 миллиона рублей.Кроме того, полицейские пресекли реализацию контрафактных беспроводных наушников. Ущерб компании-правообладателю превысил 500 тысяч рублей.В результате проведенного мероприятия пресечено 45 административных правонарушений, возбуждено 35 уголовных дел.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26