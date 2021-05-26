Муромские власти поставили новому руководителю задачу навести в МУПе порядок, а также модернизировать инженерные сети и коммуникации.

В Муроме назначили нового директора местного МУП «Водоканал». Предприятие возглавил бывший директор департамента ЖКХ Владимирской области Юрий Дударев. Об этом сообщили наши коллеги с портала «Муром24».Ранее чиновник возглавлял городское управление ЖКХ во Владимире, трудился в МУП «Дорожник» и ООО «УНР-17». С 2014 года Юрий Дударев работал в сфере ЖКХ в Ярославской области, являлся замгубернатора региона.На муромском Водоканале он сменит Игоря Шмелева, который проработал в организации 10 лет.Муромские власти поставили новому руководителю задачу навести в МУПе порядок, а также модернизировать инженерные сети и коммуникации.