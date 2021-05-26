Солдата-срочника муромской понтонно-мостовой бригады признали виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений. Как установили следствие и суд, рядового срочной службы якобы не

Солдата-срочника муромской понтонно-мостовой бригады признали виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений. Как установили следствие и суд, рядового срочной службы якобы не устраивало, как исполняет свои служебные обязанности его сослуживец. Из-за этого солдат своего товарища неоднократно избивал. По всей видимости, побои заметили командиры. В итоге срочника признали виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, ему назначили штраф