Его признали виновным по трём эпизодам дедовщины.

Во Владимирской области осудили рядового одной из воинских частей, дислоцирующихся в Муроме, Владимира Белянинова. Солдата обвиняли в дедовщине по отношению к сослуживцам.По информации ЗВО СВО по Владимирскому гарнизону, срочнику вменяли три эпизода. В июне 2020 года он под различными предлогами, связанными с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей, избивал своего «боевого» товарища. Белянинов наносил ему множественные удары по различным частям тела.В результате обвиняемый был признан виновным в совершении указанных преступлений. За рукоприкладство го оштрафовали на 10 тысяч рублей.