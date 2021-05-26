На 32-м километре трассы М-2 Крым в Московской области сотрудники полиции обратили внимание на битую машину, которая ехала со включенными аварийными сигналами, передает сайт . После ..

На 32-м километре трассы М-2 "Крым" в Московской области сотрудники полиции обратили внимание на битую машину, которая ехала со включенными аварийными сигналами, передает сайт "". После остановки водитель стал заметно нервничать. Правоохранители поинтересовались, есть ли при нем запрещенные вещества. Запрещенные вещества при нем были, в чем он и признался. Речь шла о 200 таблетках ЛСД. Мужчина признался, что достал их из тайника.