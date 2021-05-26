В ряде регионов России началась вакцинация домашних животных от коронавируса COVID-19. Об этом рассказала советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано. Мелано отметила, что питомцам вводят ..

В ряде регионов России началась вакцинация домашних животных от коронавируса COVID-19. Об этом рассказала советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.Мелано отметила, что питомцам вводят отечественный препарат "Карнивак-Ков", разработанный Федеральным центром охраны здоровья животных. По словам чиновницы, прививки делают как в частных, так и в государственных клиниках, которые приобрели вакцину у производителя. Представители медучреждений обращают внимание, что за вакцинацией животных часто обращаются люди с активной гражданской позицией, заводчики и те, кто часто путешествует вместе со своими любимцами, сообщает .