В июне 2021 года Федеральная антимонопольная служба готовится опубликовать проект постановления о введении эталонных тарифов на теплоснабжение.

В июне 2021 года Федеральная антимонопольная служба готовится опубликовать проект постановления о введении эталонных тарифов на теплоснабжение.Тарифа на теплоснабжение каждый год самостоятельно определяют органы регулирования в каждом конкретном субъекте. За основу берутся доказанные расходы компании-поставщика.На первый взгляд логичная система, однако в Федеральной антимонопольной службе нашли возможность улучшить и ее. Дело в том, что расходу могут быть завышены, а неэффекивное расходование средств покрываться за счет конечного потребителя. При помощи введения эталонных тарифов, которые учитывают средний уровень расходов компаний на рынке, получится избежать искусственного завышения расценок.В ФАС напомнили, что принять соответствующие меры еще в 2018 году поручил президент России Владимир Путин. Ведомство готовит соответствующий законопроект, который будет опубликован уже в июне 2021 года.Внедрять эталонные тарифы планируется постепенно. Для начала будут выбраны всего несколько регионов, где эта технология пройдет проверку. Эксперимент будет запущен, согласно планам, с 1 июля 2022 года.Согласно прогнозам экспертов, в ряде случаев выгода для потребителя может составить от 20% до 30% в случае ранее завышенных тарифов. Впрочем, как предупредила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в некоторых случаях возможно и менее выгодное для конечного потребителя предложение за счет усреднение показателя. Впрочем, такие случаи вряд ли будут массовыми.