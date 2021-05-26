В России планируют ужесточить правила выплаты алиментов должниками. Об этом сообщил глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По словам Груздева, правительственная комиссия ..

В России планируют ужесточить правила выплаты алиментов должниками. Об этом сообщил глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев.По словам Груздева, правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за неполную выплату средств. Таким образом, должники не смогут избежать наказания, выплачивая своим детям лишь небольшие суммы. Прежде судебные приставы могли отказаться возбуждать уголовное дело в случае если должник выплатил хотя бы небольшую часть алиментов, сообщает телеканал "".