В результате происшествия она получила черепно-мозговую травму, рану лица, а также ушиб головы.

В Вязниках 13-летняя мотоциклистка, управляя мопедом «Альфа», съехала в кювет и врезалась в забор.Как сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона, авария произошла 25 мая около 16:30. В микрорайоне Нововязники девочка 2008 года рождения не справилась с управлением и попала в ДТП.В результате происшествия она получила черепно-мозговую травму, рану лица, а также ушиб головы. Врачи «скорой помощи» госпитализировали пострадавшую в больницу.В ГИБДД проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства прозошедшего.