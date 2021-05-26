В двух микрорайонах Владимира 26 амя открылись дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Первый пункт – в филиале городской больницы №6 улице Энергетиков дом №31 в микрорайоне ..

В двух микрорайонах Владимира 26 амя открылись дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Первый пункт – в филиале городской больницы №6 улице Энергетиков дом №31 в микрорайоне Энергетик, второй – в администрации Юрьевца на улице Институтский городок, дом №1.Они работают ежедневно с 09:00 до 12:00, кроме выходных. Вакцинация возможна как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи: (4922) 77-31-45, 8 (920) 910-80-98.Желающим пройти иммунизацию при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.Напомним, что за период вакцинации в регионе уже более 100 тысяч жителей.