Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев напомнил россиянам об их праве потребовать компенсацию от курящих соседей. Об этом он рассказал на Всемирной конференции по вопросам ..

Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев напомнил россиянам об их праве потребовать компенсацию от курящих соседей. Об этом он рассказал на Всемирной конференции по вопросам окружающей среды.Лебедев заявил, что граждане страны имеют право на защиту от табачного дыма, поскольку от этого зависит их экологическое благополучие. Курящие в многоквартирных домах соседи нарушают это право, что является основанием для требования возмещения морального ущерба. Руководитель ВС подчеркнул, что главным условием социального благополучия людей является хорошая экология, сообщает телеканал "".