Возглавляют список Екатеринбург, Пермь и Казань.

Эксперты проанализировали качество общественного транспорта в 76 российских городах. Рейтинг составлялся по 51 показателю. По результатам исследований Владимир занял 31 место.Возглавляют список Екатеринбург, Пермь и Казань. За год владимирская столица шагнула вверх на 10 пунктов.Специалисты оценивали пять основных критериев: ценовая доступность – 11,1 балла из 21 ; комфорт и удобство – 13, 2 из 20; эффективность сети – 14,5 из 25; физическая доступность – 14 из 21; безопасность и устойчивое развитие – 6,9 из 17.Средний возраст автобусов составил 14,5 лет, троллейбусов - 12,9.